خبير لبناني في رد على خبير كويتي: إيران لم تحتل أي أرضٍ عربية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن خبيرًا كويتيًا قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأن إيران لم تقتصر على احتلال أجزاء كبيرة من العراق واليمن ولبنان، بل امتدت لتحتل أراضي الأهواز أيضًا. وأضاف أن نهاية النفوذ الإيراني في سوريا تعد إنجازًا كبيرًا للدول العربية، مشيرًا إلى أن المنطقة قد اتفقت على ما حدث في سوريا للقضاء على الوجود الإيراني هناك.

لكن الخبير اللبناني أجاب على هذا التصريح قائلاً: "إيران لم تكن يومًا محتلة، بل تركيا هي التي تحتل بالفعل أراضي عدة دول عربية وتسعى لإحياء الحدود العثمانية وإعادة حلب والموصل". وأضاف: "إذا كان لديكم غيرتكم ولا تقفون وراء أهداف سياسية، فعليكم اتخاذ خطوات جدية ضد أطماع تركيا في أراضي العرب. وعندما غزا صدام الكويت، كانت سوريا هي التي وقفت إلى جانبكم، في حين كانت إيران تدعم أهل السنة في فلسطين بينما كانت الدول العربية تتودد لإسرائيل".

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