اللواء سلامي: أحرزنا خلال الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا في مجال الدفاع الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء حسين سلامي في معرض توضيحه لتفاصيل المناورات الاخيرة في البلاد بما فيها مناورات الرسول الاعظم الـ19 ومناورات اقتدار المشتركة للقوات المسلحة الايرانية لاختبار منظومات الدفاع الجوي: "لقد أحرزنا خلال الأشهر القليلة الماضية تقدما كبيرا في مجال الدفاع الجوي".

وشدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: "كانت هناك حاجة لاختبار قدرات منظوماتنا الدفاعية في المناورات لمحاكاة سيناريو واقعي".

وأشار الى الكشف عن نظام دفاعي جوي مضادة للقنابل الخارقة للتحصينات المسمى بمنظومة "سوم خرداد" في موقع نطنز النووي وقال: "لأسباب أمنية، لم ينشر سوى جزء صغير من سلسلة العمليات التي جرت اليوم".

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