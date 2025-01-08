المتحدث باسم مناورات الرسول الاعظم: أي تحرك للعدو سيقمع بعمليات استباقية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح العميد سفيد جيان ان رصد تحركات العدو والاشراف الاستخباري عليها هي اول خطوة ينفذها مجاهدو القوات البرية للحرس الثوري ويجب علينا رصد مواقع تموضع العدو ومن ثم القيام بما يجب نظرا للظروف الموجودة .

وشدد المتحدث باسم المناورات "يجب ان نتحرك ضد العدو قبل دخوله الى اراضينا فهذه المناورات خطط لها لاجل تحقيق هذه الغاية واذا نوى العدو القيام بخطوة ضدنا سنقوم بخطوة استباقية ضده.



واضاف العميد سفيد جيان "يجب ان يكون لدينا تقييم مناسب عن خطط وامكانيات ومعدات العدو لكي نستطيع التحرك بحزم ضده، وان وحداتنا العملياتية يجب ان تقوم بتحركاتها وفق المعدات التي يمتلكها العدو".



المتحدث باسم المناورات شدد ايضا على ضرورة الحفاظ على الجهوزية الدفاعية امام العدو وقال ان الهدف من هذه المناورات هو رفع مستوى الجهوزية القتالية للقوات البرية للحرس الثوري.

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