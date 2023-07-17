وزير الطرق الإيراني يؤكد على تطوير العلاقات مع أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب مهرداد بذرباش، في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في مدينة أستارا الحدودية، عن تقديره للمواقف الجيدة للرئيس الأذربايجاني في الاجتماع مع وزير الخارجية بلدنا في فيينا ووصفها بأنها نقطة مضيئة لتنمية العلاقات بين البلدين.

وأشار وزير الطرق إلى رغبة الرئيس الإيراني للحضور في هذا الاجتماع، مضيفا: "أكد رئيس الجمهورية على تنفيذ مشاريع نصف منتهية بين البلدين"..

وأشار بذرباش إلى القدرات و الإمكانيات القائمة بين البلدين وقال: "باستخدام هذه القدرات ، يجب توفير الفرص المناسبة لتطوير العلاقات".

وأشار إلى وجود 800 كيلومتر من الحدود المشتركة بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية أذربيجان وقال: "إن الحكومة الإيرانية تؤكد على تطوير العلاقات واستخدام القدرات بين البلدين."

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