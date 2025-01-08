قائد الثورة: الأميركيون دائما يخطئوا في حساباتهم بشأن القضايا الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مد ظله العالي بمناسبة ذكرى انتفاضة 19 دي الآلاف من اهالي مدينة قم المقدسة لتجديد العهد .

وقال سماحة قائد الثورة إن إيران كانت قلعة للمصالح الأمريكية في العهد البهلوي. ومن قلب هذه القلعة خرجت الثورة. فالأميركيون خطئوا في حساباتهم و بعد الثورة، خلال هذه العقود كان الأمريكيون مخطئين في كثير من الأحيان بشأن القضايا الإيرانية. مضيفا ان بهذا الكلام اخاطب أولئك الذين تخيفهم السياسات الأمريكية.

وأضاف سماحة آية الله الخامنئي: العمل البرمجي للعدو عبارة عن كذب وإبعاد بين الواقع وأفكار الرأي العام. أنت تزداد قوة، وهو يعلن أنك أصبحت أضعف. وهو الذي أصبح ضعيفا، ويعلن أنه أصبح قويا. ويريد العدو بهذه الاعلانات تدمير الشعب الايراني.

وأشار سماحة القائد: اليوم المهمة الأساسية، لأجهزتنا الدعائية، لأجهزتنا الثقافية، وإعلاناتنا، ووزارة إرشادنا، وإذاعتنا وتلفزيوننا، وناشطينا في الفضاء الإلكتروني، المهمة الأساسية هي تمزيق ستار وهم اقتدار العدو. لا تدع دعاية العدو تؤثر على الرأي العام. وهذا ما فعله اهالي مدينة قم المقدسة في انتفاضة 19 دي عام 1978.

ورد سماحة آية الله الخامنئي على البعض الذي يقول لماذا تتفاوض إيران مع الأوروبيين ولها علاقات لكنها غير مستعدة للتواصل والتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال حقد امريكا على إيران والثورة هو حقد البعير! وهو لا يستسلم بهذه السهولة. لقد فشلت أميركا في إيران، وتحاول تعويض هذا الفشل.

ويذكر ان انتفاضة أهالي قم في 9 ديسمبر/كانون الثاني عام 1978 اندلعت احتجاجا على مقال نشرته صحيفة "اطلاعات" اسيء فيه لمفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

ولعبت هذه الانتفاضة دورا كبيرا في مصير الثورة الإسلامية في إيران، والتي عرفت بأنها شرارة الثورة وبداية انطلاقتها ومن ثم انتصارها في 11 شباط/فبراير عام 1979 والإطاحة بالنظام البهلوي ونهاية الحكم الملكي في إيران.

يتبع...