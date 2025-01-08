أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني یزور باكو بهدف تعزيز العلاقات مع دول جنوب القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان في استقبال "علي اكبر احمديان" نظيره الأذربيجاني "راميل أوسوبف" لدى وصوله إلى مطار باكو.

وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف" ونظيره الأذربيجاني في باكو ورئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان" ونظيره الأرميني في يريفان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية وكذلك التشاور لتعزیز التفاعل في مجالات الطاقة والممرات والقضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز .

/انتهی/