أحمديان: المقاومة هي التي تحدد مستقبل المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي أكبر أحمديان، استمراراً لاجتماعاته في طهران.

وفي هذا اللقاء، أشار أحمديان إلى العلاقات الطويلة والمتينة بين إيران والجمهورية العربية السورية، وكرم ذكرى الرئيس السوري الراحل "حافظ الأسد" ودوره في هذه العلاقات، كما اشاد المسؤول الايراني رفيع المستوى، بصمود ومقاومة الرئيس السوري الحالي "بشار الاسد" وسط الظروف العصيبة التي فرضت بتآمر الاعداء على بلاده.

وصرح احمديان، انه "من الجانب الاستراتيجي، فإن العدو الصهيوني ورغم هذا الكم الهائل من جرائم الابادة التي اقترفها في حق المدنيين الابرياء، لكنه لم يحقق اي نتيجة بل تكبد خسائر ملفة ويواجه نكسة اقتصادية".

وتابع قائلا : ان الراي العام الدولي يقرّ بأحقية الشعب الفلسطيني المظوم، واحتلال ارضه من قبل الكيان الصهيوني.

واضاف : ان العدو الصهيوني، اثار ضجيجا اعلاميا عندما اراد استهداف بعض الاماكن الصغيرة في ايران، بينما ليست هناك منطقة داخل الاراضي الفلسطينية في مأمن من استهدافنا، رغم كل الدعم الجوي الامريكي والغربي الذي يتلقاه العدو.

وختم امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، مؤكدا لوزير الخارجية السوري، ان "البلدين، كسابق عهدهما، سواصلون دعم بعضهما الاخر بكل قوة واقتدار".