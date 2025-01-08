ایران تفرج عن الصحفية الإيطالية المعتقلة لديها

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في البيان أن السيدة سالا أُفرج عنها من السجن بعد جهود مكثفة من المفاوضات الدبلوماسية، وأن الطائرة التي تقلها غادرت طهران متجهة إلى إيطاليا.

وفي تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، كتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "الطائرة التي تعيد تشيتشيليا سالا من طهران إلى وطنها قد أقلعت. بفضل الجهود المكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية، تم الإفراج عن هذه المواطنة الإيطالية وهي الآن في طريقها إلى إيطاليا."

كانت السيدة تشيتشيليا سالا قد اعتُقلت في 29 آذر بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأفادت الإدارة العامة للإعلام الأجنبي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بأن السفارة الإيطالية في طهران كانت على علم بالقضية، وأنه خلال فترة احتجازها، تم توفير إمكانية الوصول القنصلي لها والتواصل الهاتفي مع عائلتها.

وأشار البيان إلى أن: "سياسة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تستند دائمًا إلى الترحيب بالسفر والنشاط القانوني للصحفيين الدوليين، وزيادة تواجد وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، وحماية حقوقهم القانونية. وفي الحكومة الرابعة عشرة، يتم متابعة هذا النهج بجدية."

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