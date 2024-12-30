توضيح وزارة الثقافة حول خبر اعتقال صحفية إيطالية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت الدائرة في بيانها بشأن خبر اعتقال السيدة "تشيتشليا سالا" أن سياسة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تقوم على الترحيب بزيارة الصحفيين الدوليين وتشجيع النشاط الإعلامي القانوني وزيادة عدد وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، مع الحفاظ على حقوقهم القانونية. وقد تمضي هذه السياسة قدمًا بجدية في الحكومة الرابعة عشرة.

وجاء في البيان: السيدة "تشيتشليا سالا"، المواطنة الإيطالية، زارت إيران في 13 ديسمبر 2024 بتأشيرة صحفية، واعتقلت في 19 ديسمبر 2024 بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف البيان أن قضيتها حاليًا في مرحلة التحقيق. وقد جرى اعتقالها وفق القوانين ذات الصلة، وأُبلغت السفارة الإيطالية في طهران بالأمر. كما تم توفير إمكانية الوصول القنصلي لها، وكانت السيدة سالا على اتصال هاتفي بعائلتها خلال هذه الفترة.

واختُتم البيان بالقول إنه "في حال ارتأت السلطات القضائية ذلك، سيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقًا".

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