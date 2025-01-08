وزير الخارجية العراقي: العلاقات الثنائية بين إيران والعراق جيدة جدًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير الخارجية العراقي، خلال زيارته إلى إيران اليوم،برفقة وفد من العراق برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران بشكل جيد للغاية.

وقال فؤاد حسين: "إن هذه الرحلة حققت نتائج جيدة على مستوى العلاقات الثنائية وتم استعراض سلسلة من المشاريع المشتركة كما تمت مناقشة المشاريع المستقبلية وعلاقاتنا الثنائية جيدة جداً".

ووصل الوفد العراقي برئاسة السوداني إلى طهران صباح اليوم لاستعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية في إطار زيارة رسمية.

وبعد لقائه رئيس بلادنا مسعود بزشكيان، أشار إلى التوافق على أهمية إرساء الاستقرار في سوريا على أساس الحل الشامل الذي يحمي وحدة أراضيها، وقال: "العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته وتطوير تعاونها مع إيران في اتجاه الأمن والازدهار لشعبي إيران والعراق".

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