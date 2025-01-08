السوداني من طهران: سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اوضح خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الإيراني في طهران اليوم أن زيارتنا إلى طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف عقدنا اجتماعاً موسعاً مع الرئيس الإيراني وناقشنا العلاقات الثنائية بمختلف المجالات لافتا إلى أنه ستكون هناك اجتماعات على مستوى الوزراء بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم التشاور مع الرئيس الإيراني ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة مضيفا نتابع المشاريع المشتركة مع إيران خصوصاً قطاعي السكك والسكن.

وحول مجريات الأحداث في فلسطين شدد السوداني على أن العراق يؤكد موقفه الثابت في إدانة حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأن الانتهاكات الصهيونية تهدد السلم والأمن الإقليميين.

وتطرق إلى ما يجري اليوم في سورية معلقا استقرار سوريا مفتاح لاستقرار المنطقة داعيا إلى إلى حل سياسي شامل في سوريا مشيرا إلى أن العراق يحترم إرادة الشعب السوري ويدعم قراره في اختيار نظامه السياسي.

/انتهى/