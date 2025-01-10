وزير الخارجية الايراني: العراق بلد قوي وقراراته مهمة والدول تستمع إليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية السيد عباس عراقجي في حديث مع شبكة العهد العراقية: "تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز علاقاتها على المستوى الإقليمي من خلال دبلوماسية فعالة وإيجابية ومستقرة".

وأكد وزير الخارجية الايراني على اهمية العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد وقال: "العراق بلد قوي، وقراراته مهمة، والدول تستمع إليه".

وأوضح عراقجي بخصوص ما جرى خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي ووفده المرافق الى ايران وقال: "تم مناقشة وطرح قضايا مهمة في المجالات السياسية والأمنية"، مؤكدا: "نحن ندعم قرارات العراق الداخلية والمبادرات الدولية لحل القضايا الإقليمية".

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