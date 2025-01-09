جوزيف عون رئيسا للبنان بحصوله على اصوات ثلثي اعضاء البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز قائد الجيش اللبناني العميد جوزيف عون برئاسة لبان بحصوله على اصوات ثلثي اعضاء البرلمان.

وحصل عون على 99 صوتا في الجولة الثانية من الانتخابات التي اجريت اليوم داخل البرلمان اللبناني.