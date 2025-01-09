  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:١٥ م

جوزيف عون رئيسا للبنان بحصوله على اصوات ثلثي اعضاء البرلمان

جوزيف عون رئيسا للبنان بحصوله على اصوات ثلثي اعضاء البرلمان

فاز قائد الجيش اللبناني العميد جوزيف عون برئاسة لبان بحصوله على اصوات ثلثي اعضاء البرلمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز قائد الجيش اللبناني العميد جوزيف عون برئاسة لبان بحصوله على اصوات ثلثي اعضاء البرلمان.

وحصل عون على 99 صوتا في الجولة الثانية من الانتخابات التي اجريت اليوم داخل البرلمان اللبناني.

رمز الخبر 1952780

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات