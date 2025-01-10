الرئيس الايراني يهنئ جوزيف عون على انتخابه رئيسا جديدا للبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس الايراني مسعود بزشكيان برقية تهنئة الى الرئيس اللبناني الجديد، العماد جوزيف عون على انتخابه بأغلبية أصوات مجلس النواب، مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات المختلفة خلال الفترة المقبلة".

وأعرب بزشكيان في رسالة تهنئته الى جوزيف عن أمله في أن تؤدي هذه الانتخابات التي جاءت نتيجة اتفاق القوى والأحزاب السياسية اللبنانية، إلى الاستقرار السياسي، وأن تجلب المزيد من النمو الاقتصادي والتقدم والسلام والراحة لشعب لبنان العزيز".

وأكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: "لا شك أن تعزيز الاستقرار والوحدة سيفشل أطماع العدو الصهيوني في الاراضي اللبنانية".

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