وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال اليوم الخميس، في التجمع الجماهيري في ملعب "الشهيد ريغي" في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي ايران: ان زيارتنا لهذه المحافظة للمرة الثانية خلال فترة قصيرة دليل على جدية الحكومة في حل مشاكلها.

وأكد أن اهتمام الحكومة منصب على إزالة التمييز والظلم وحل المشاكل التي يعاني منها أبناء المنطقة، وقال: واجبنا هو حل مشاكلكم وسنعمل جاهدين لضمان ازدهار أبناء المنطقة وحل مشاكلهم.

واضاف: تشابهار ومكران منطقتان استراتيجيتان وحيويتان، وكل شيء في هذه المنطقة هو كالذهب.

وتابع "إذا كانت لدينا الإرادة وتكاتفنا، فإن كل ركن من أركان هذا البلد سيكون كالذهب، وكل ركن من أركان هذا البلد سيكون مليئًا بالفرص والازدهار. نحن عازمون على القضاء على التمييز والاهتمام بجميع المجالات التي لم يتم معالجتها حتى الآن.

وأضاف بزشكيان: نعمل لإعداد خطة لبناء وتنمية محافظة سيستان وبلوشستان وكل إيران بمساعدة الخبراء الدوليين والمحليين. نحن بحاجة إلى معرفة إلى أين نريد أن نتجه. فمن غير الحكمة أن ننشئ تنمية دون خارطة طريق.