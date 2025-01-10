رئيس الجمهورية يزور ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار +فيديو

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه زار رئيس الجمهورية خلال رحلته الثانية إلى محافظة سيستان وبلوشستان، أجزاء مختلفة من المرحلة الأولى من ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار صباح اليوم الجمعة، واستمع إلى توضيحات قدمها له المسؤولون واطلع على تفاصيل الأنشطة وخطط تطوير هذا الميناء المهم والميناء البحري الوحيد في بلادنا.

وفي الوقت الحالي، يتمتع هذا الميناء بطاقة مناولة بضائع تصل إلى 12 مليون طن....مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير ميناء الشهيد بهشتي في أبريل/نيسان من العام المقبل، سيكون الميناء جاهزًا لاستقبال السفن البحرية بطاقة 24 ألف كيلوغرام من الحاويات، وفي الوقت الحاضر، ترسو 8 سفن من موانئ الهند والصين في ميناء شهيد بهشتي شهريًا.

وبحسب مديري هذا الميناء، وبمساعدة مختلف إدارات وزارة الطرق والتنمية الحضرية، بما في ذلك هيئة الموانئ والبحرية، يقوم هذا الميناء حاليًا بأنشطة منتظمة في مجالات الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية ذات الصلة، وتقديم الخدمات لأصحاب البضائع، وتفريغها.

وبحسب توضيحات مسؤولي هيئة الموانئ والملاحة البحرية، فقد اكتملت دراسات تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الميناء، وسيبدأ تنفيذه في إبريل/نيسان من العام المقبل، بحيث تتمكن السفن البحرية أيضاً من الرسو فيه.

كما أكد وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، سيدة فرزانة صادق أنه من أجل دعم سبل معيشة المواطنين والمجتمع المحلي فإن تطوير هذا الميناء لن يستمر إلى ما بعد المرحلة الثانية حتى لا يتضرر رصيف الصيد المحلي، ويجري حاليا العمل على مزيد من التطوير والبحث عن مواقع لإنشاء موانئ جديدة.

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