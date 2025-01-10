سويسرا: نكون على اتصال مع السلطات الايرانية بشأن انتحار مواطن سويسري في السجن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن رئيس جهاز القضاء في مقاطعة سمنان امس الخميس: "أقدم مواطن سويسري، صباح اليوم، على الانتحار في سجن سمنان".

وأوضح: "هذا المواطن السويسري تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة التجسس، وهناك وثائق وأدلة على ذلك، وقضيته قيد التحقيق والمعالجة".

وتابع المسؤول القضائي الايراني: "تحرك مسؤولو السجن على الفور لإنقاذ الفرد بعد الانتحار، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل".

وقال: "تم مراجعة كافة الأدلة والوثائق الخاصة بمكان احتجاز هذا الشخص، وبحسب الوثائق يتبين أنه أقدم على الانتحار".

سويسرا: نكون على اتصال مع السلطات الإيرانية بشأن انتحار مواطن سويسري

وفي أعقاب انتحار مواطن سويسري كان معتقلا ومسجونا في إيران بتهمة التجسس، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية في تصریحات له أن بلاده على اتصال بالسلطات الإيرانية بشأن هذه المسألة.

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