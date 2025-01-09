انتحار مواطن سويسري داخل سجن سمنان شرق طهران بعد ايقافه بتهمة التجسس

واضاف اكبري ان مواطنا سويسريا كان يحتفظ به في السجن بسمنان قد انتحر صباح اليوم الخميس؛ وكان هذا المواطن السويسري قد اعتقل على يد الاجهزة الامنية بجرم التجسس، وتتوافر وثائق ومستندات ذلك وكان ملفه قيد الدراسة والبت.

وتابع: ان هذا المواطن السويسري كان موجودا في جناح مع سجين اخر في سجن سمنان، اذ يطلب صباح اليوم من السجين الذي معه لاعداد اغذية له من مقصف السجن.

واضاف اكبري ان هذا السجين، استغل الفترة الزمنية التي بقي لوحده في الجناح وانتحر، موضحا ان مسؤولي السجن تدخلوا على الفور لانقاذه لكن المحاولات لانقاذة لم تنجح.

واكد انه تم فحص جميع قرائن ومستندات مكان تواجد هذا الشخص، وان الانتحار بات مؤكدا وفقا للمستندات.