  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ م

انتحار مواطن سويسري داخل سجن سمنان شرق طهران بعد ايقافه بتهمة التجسس

انتحار مواطن سويسري داخل سجن سمنان شرق طهران بعد ايقافه بتهمة التجسس

اعلن الرئيس العام لدائرة العدل بمحافظة سمنان (وسط) حجة الاسلام اكبري ان المواطن السويسري الذي كان معتقلا بجرم التجسس، انتحر في السجن في سمنان.

واضاف اكبري ان مواطنا سويسريا كان يحتفظ به في السجن بسمنان قد انتحر صباح اليوم الخميس؛ وكان هذا المواطن السويسري قد اعتقل على يد الاجهزة الامنية بجرم التجسس، وتتوافر وثائق ومستندات ذلك وكان ملفه قيد الدراسة والبت.

وتابع: ان هذا المواطن السويسري كان موجودا في جناح مع سجين اخر في سجن سمنان، اذ يطلب صباح اليوم من السجين الذي معه لاعداد اغذية له من مقصف السجن.

واضاف اكبري ان هذا السجين، استغل الفترة الزمنية التي بقي لوحده في الجناح وانتحر، موضحا ان مسؤولي السجن تدخلوا على الفور لانقاذه لكن المحاولات لانقاذة لم تنجح.

واكد انه تم فحص جميع قرائن ومستندات مكان تواجد هذا الشخص، وان الانتحار بات مؤكدا وفقا للمستندات.

رمز الخبر 1952788

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات