بالتفاصيل... مسيرة "السائرون إلى القدس" في طهران ضمن مناورات "الرسول الاعظم 19"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المناورة الثقافية-العسكرية الكبرى "السائرون إلى القدس"، التي تضم 110 آلاف مشارك، انطلقت صباح اليوم الجمعة بحضور مجموعات من قوات البسيج في العاصمة، الجهاديين، أعضاء كتائب الإمام الحسين (ع)، كتائب بيت المقدس، كتائب الإمام علي (ع)، بالإضافة إلى كتائب الفاتحين. تمت المناورة بتنظيم فيلق محمد رسول الله (ص) في طهران الكبرى، وضمن إطار مناورات "الرسول الأعظم 19" للحرس الثوري.

إلى جانب عرض المعدات والتجهيزات الدفاعية، شهدت المناورة الكبرى توزيع 110 آلاف حزمة معيشية و670 طقماً لتجهيز العرائس، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستلزمات الدراسية. تم جمع هذه المساعدات من قبل المتبرعين، أهل الخير، وقواعد المقاومة التابعة للبسيج، وستُوزع على الأسر المحتاجة والمُعَزّزة في طهران.

هدف المناورة هو إظهار جاهزية قوات البسيج الشاملة لمواجهة أي تهديد محتمل، وتسليط الضوء على مستوى استعدادهم، تنظيمهم، ومهاراتهم المهنية في مجالات الإنقاذ، الدفاع عن الأحياء، ومكافحة العمليات الإرهابية.

خلال المناورة، سار المشاركون من ثلاث نقاط في منطقة طهران بارس وصولاً إلى ميدان ولي عصر (عجل الله فرجه) مع الحفاظ على انسجامهم التنظيمي، معلنين جاهزيتهم لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وصرّح العميد حسن حسن زاده، قائد فيلق طهران الكبرى، أن هذه المناورة تعتبر ثقافية وعسكرية في آن واحد، وتحمل عدة رسائل؛ أولاً: إعلان الجاهزية الشاملة للبسيج للتصدي لأي تهديد. وثانياً: إيصال رسالة إلى أعداء الثورة الإسلامية بأن الشعب الإيراني ما زال متواجداً في الساحة، وأن أبناءه مستعدون للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن.

وأكد قائد فيلق طهران أن تنظيم مناورة "السائرون إلى القدس" يحمل رسالة أخرى لأعداء الثورة، وهي إدراك قوة وحماس الشعب الإيراني. حضور الشباب واليافعين في هذه المناورة هو تعبير عن استعدادهم وقدرتهم على الظهور في مختلف الميادين.

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