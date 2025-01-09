قائد الحرس الثوري: مستعدون اليوم اكثر من أي وقت مضى للدفاع عن الارض والشعب الايراني

وافادت وكالة مهر للانباء، ان اللواء سلامي قال في كلمته اليوم الخميس امام حشد من وحدات "البيشمركة" والتعبئة التابعة لكتائب الإمام الحسين (ع) في الفرقة 29 "النبي الاكرم (ص)" بمحافظة كرمانشاه غرب ايران على هامش مناورات "النبي الاعظم (ص)" الـ 19: أيها الإخوة الأعزاء، لقد اجتمعنا اليوم لنعلن أننا اكثر استعدادا من اي وقت مضى للدفاع عن استقلال وعزة وكرامة الشعب الايراني العظيم وسلامة ووحدة إيران الإسلامية الشاسعة ومترامية الاطراف.

واضاف: لقد لاحظنا في المناطق المحيطة بنا القريبة والبعيدة نوايا أعدائنا بشكل واضح، لدرجة أن القوى الاستكبارية وعلى رأسها أميركا وحلفاؤها الإقليميون والكيان الصهيوني لم يجلبوا للمسلمين سوى اثارة الحروب والتفرقة والدمار والتخلف.

وتابع اللواء سلامي: ان اعداءنا يظنون أنه لكي يستمروا في حياتهم ويعيشوا في أمان فعليهم تدمير مصير وامن وديار المسلمين. وفي هذا الصدد، فإنهم لا يترددون في اتخاذ أي إجراء، حتى انهم يهاجمون الشعوب التي لا شغل لها بهم.

وفي إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على سوريا، قال القائد العام للحرس الثوري: لقد شهدتم الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على الشعب السوري الأعزل وتدمير المصانع والبنية التحتية والقوة الدفاعية لهذا الشعب المظلوم، وقد رأيتم بأم أعينكم أنه إذا كانت الأمة عاجزة عن الدفاع عن نفسها، ولا تكون قوية ومقتدرة فإن مجرمي التاريخ هؤلاء لن يرحموها.

وقال: لا يوجد أي ذكر لمنطق العدل والإنصاف في أيديولوجيتهم الحقيقية. إذا شعروا أن بلدًا ما ضعيف، فإنهم يهاجمونه ويدمرونه، ويسحقون شعبه ويدفنونه تحت الانقاض، ولا يرحمون أطفاله.

وفي إشارة إلى تجمع واصطفاف قوات التعبئة والبيشمركة الكردية المسلمة على هامش مناورات "الرسول الأعظم (ص)" الـ 19 للقوات البرية للحرس الثوري ، قال: إنه لشرف عظيم أن تصطفوا اليوم في هذه الأجواء الملهمة التي تمنح الناس القوة والروح المعنوية والثقة والسلام، ويظهر للأعداء أن هذه الأرض مختلفة تمامًا عن حساباتهم بشأن الآخرين.