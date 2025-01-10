حرائق كاليفورنيا ألحقت أضرارا اقتصادية تقدر بـ 150 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيل وايدل، ممثل شركة الاستشارات AccuWeather : الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات المستعرة في جنوب كاليفورنيا، قد تبلغ ما بين 135 و150 مليار دولار.

بيل وايدل :قامت شركة AccuWeather بمراجعة تقديراتها الأولية للأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، وهي ترى الآن أنها ستصل إلى ما بين 135 و150 مليار دولار".

أضاف بيل وايدل: "قدرنا في وقت سابق، حجم الأضرار بنحو 52-57 مليار دولار"، مبينا: "خبراء الأرصاد الجوية بالشركة يتوقعون استمرار الرياح العاصفة وتزايد خطر اندلاع حرائق الغابات في المنطقة حتى في الأسبوع المقبل".

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