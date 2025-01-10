  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٦ م

حرائق كاليفورنيا ألحقت أضرارا اقتصادية تقدر بـ 150 مليار دولار

حرائق كاليفورنيا ألحقت أضرارا اقتصادية تقدر بـ 150 مليار دولار

الارقام و الاحصائيات تشير الى ان حرائق كاليفورنيا ألحقت أضرارا اقتصادية تقدر بـ 150 مليار دولار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيل وايدل، ممثل شركة الاستشارات AccuWeather : الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات المستعرة في جنوب كاليفورنيا، قد تبلغ ما بين 135 و150 مليار دولار.

بيل وايدل :قامت شركة AccuWeather بمراجعة تقديراتها الأولية للأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، وهي ترى الآن أنها ستصل إلى ما بين 135 و150 مليار دولار".

أضاف بيل وايدل: "قدرنا في وقت سابق، حجم الأضرار بنحو 52-57 مليار دولار"، مبينا: "خبراء الأرصاد الجوية بالشركة يتوقعون استمرار الرياح العاصفة وتزايد خطر اندلاع حرائق الغابات في المنطقة حتى في الأسبوع المقبل".

/انتهى/

رمز الخبر 1952808

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات