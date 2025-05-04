ظروف جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة في طهران.. الرياح والغبار وتغيرات في درجات الحرارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للأرصاد الجوية في محافظة طهران، مازيار غلامي، أعلن استنادا إلى تحليل الأنماط الشاملة وخرائط التنبؤات الجوية، عن ظروف جوية متغيرة، بما في ذلك الرياح القوية والغبار والأمطار وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة.

ونصح المواطنين بالاستعداد لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة. وبحسب التوقعات، خلال اليومين المقبلين (الاثنين والثلاثاء)، ستكون السماء في محافظة طهران غائمة جزئيا، مع تزايد الغيوم والرياح بعد الظهر. من الثلاثاء إلى الخميس، من المتوقع أن يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا.

وحذر غلامي من أنه في بعض المناطق، وخاصة النصف الجنوبي والغربي من المحافظة، من المتوقع هبوب رياح قوية إلى قوية جداً وغبار خلال ساعات الأيام الثلاثة المقبلة، وقد تؤدي هذه الظروف إلى انخفاض جودة الهواء وتحد من الرؤية الأفقية في المناطق الجنوبية والغربية.

وقال المدير العام للأرصاد الجوية في محافظة طهران، إن الرياح القوية إلى القوية جدًا في النصف الجنوبي والغربي، إلى جانب الغبار، يمكن أن تلحق الضرر بالهياكل المؤقتة مثل اللوحات الإعلانية والسقالات وتزيد من خطر سقوط الأشياء من المرتفعات.

وأعلن أيضاً عن احتمال هطول زخات مطرية ورعدية على النصف الشمالي والمناطق الغربية خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن هذه الظواهر واردة بشكل خاص في المرتفعات الشمالية للمحافظة.

وعلى صعيد درجات الحرارة، ستشهد طهران انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح غلامي: "إن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يعود إلى دخول كتلة هوائية أكثر برودة، ولكن ابتداءً من يوم الخميس (8 مايو)، ومع تغير أنماط الطقس، من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المحافظة، وقد تؤثر هذه التقلبات في درجات الحرارة على الأنشطة الزراعية وإدارة الموارد المائية".

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية في محافظة طهران المواطنين بتجنب التوقف بالقرب من الأشجار القديمة أو المباني غير المستقرة والحذر من احتمال حدوث صواعق وانزلاقات على الطرق عند السفر إلى المناطق الجبلية خاصة في شمال المحافظة.

كما أنه بسبب احتمال انخفاض جودة الهواء في المناطق الجنوبية، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي توخي الحذر.

وتأتي هذه التوقعات في وقت شهدت فيه طهران مرارا وتكرارا رياحا قوية وغبارا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد غلامي أن المراقبة المستمرة للأحوال الجوية مستمرة وسيتم إرسال الإخطارات اللازمة في حال حدوث أي تغيرات في أنماط الطقس.

/انتهى/