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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣٢ ص

إيران تدعو إلى تعميق العلاقات الواسعة مع فنزويلا

إيران تدعو إلى تعميق العلاقات الواسعة مع فنزويلا

تمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، النجاح للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال: نحن حريصون على التعاون مع الحكومة المنتخبة بما يخدم مصلحة الشعبين الإيراني والفنزويلي وتعميق العلاقات الواسعة بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) السبت: نهنئ للرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأضاف: نتمنى له التوفيق في خدمة البلاد والشعب الفنزويلي العظيم، ونحن حريصون على التعاون مع الحكومة المنتخبة لما فيه خير الشعبين الإيراني والفنزويلي وتعميق العلاقات الواسعة بين البلدين.

وقال: إن إيران تعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة فنزويلا في مواجهة التدخلات الشريرة والعقوبات الأحادية وغير القانونية المفروضة على هذا البلد بقيادة اميركا.

/انتهى /

رمز الخبر 1952868

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