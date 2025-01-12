إيران تدعو إلى تعميق العلاقات الواسعة مع فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) السبت: نهنئ للرئيس نيكولاس مادورو بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأضاف: نتمنى له التوفيق في خدمة البلاد والشعب الفنزويلي العظيم، ونحن حريصون على التعاون مع الحكومة المنتخبة لما فيه خير الشعبين الإيراني والفنزويلي وتعميق العلاقات الواسعة بين البلدين.

وقال: إن إيران تعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة فنزويلا في مواجهة التدخلات الشريرة والعقوبات الأحادية وغير القانونية المفروضة على هذا البلد بقيادة اميركا.

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