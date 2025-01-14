الرئيس الايراني يهنئ مادورو بتنصيبه رئيسا لفنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بزشكيان في رسالة على شبكته الاجتماعية X: "أهنئ السيد نيكولاس مادورو على ولايته الثالثة كرئيس لفنزويلا وأتمنى له النجاح".

واكد الرئيس الايراني دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية للحكومة الشرعية في فنزويلا واستعدادها لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضافت الرسالة: "نعتقد أن أي تدخل أجنبي ومحاولات لتهديد فنزويلا وفرض عقوبات عليها هي محاولات ظالمة ومحكوم عليها بالفشل".

أدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات كرئيس لفنزويلا يوم الجمعة، بعد ستة أشهر تقريبا من فوزه في الانتخابات.

أعلن مادورو، الرئيس منذ عام 2013، فائزًا في انتخابات يوليو من قبل كل من السلطة الانتخابية والمحكمة العليا في البلاد، لكن مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس وبعض مؤيديه بما في ذلك الولايات المتحدة زعموا أن التصويت كان مزورًا، مما أشعل الاحتجاجات العنيفة بقيادة المعارضة في العديد من المدن الفنزويلية.

خلال حفل التنصيب، وعد مادورو بأن فترة ولايته الرئاسية الجديدة ستكون "فترة سلام".

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