مادورو: نسعى لعالم متعدد الأقطاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في برنامجه الأسبوعي، كشف مادورو عن "القبض على مرتزقة يقودهم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو لمهاجمة الجيش الفنزويلي"، مشيراً إلى تفكيك "عملية الذهب" التي كانت تهدف "إلى زعزعة استقرار البلاد".

كما تحدّث عن سعي فنزويلا لبناء "عالم متعدّد الأقطاب"، متناولاً "الخطة الكبيرة للتعاون مع الهند".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيو، الخميس الفائت، إحباط مخطط إرهابي جديد ضد فنزويلا، حمل عنوان "خطة الذهب" وترتبط بعملية "أورورا"، التي هاجمت وحدة عسكرية في ولاية بوليفار، عام 2019"، مشيراً إلى أنّ "وراء هذه العملية بأكملها كانت هناك مشاركة نشطة من حكومات أجنبية، مثل حكومة بولسونارو في البرازيل".

/انتهى/