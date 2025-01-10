الخارجية الايرانية تدين بشدة العدوان الثلاثي الأمريكي والبريطاني والصهيوني على اليمن

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانیة، إسماعيل بقائي الهجمات الوحشية وغير المسبوقة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني اليوم على محافظات صنعاء والحديدة وعمران في اليمن بأنها قمة الفوضى وانتهاك للسيادة الوطنية اليمنية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدانها بأشد العبارات.

واعتبر بقائي هذه الهجمات العدوانية على البنية التحتية والمراكز المدنية في اليمن - والتي وقعت يوم الجمعة، بالتزامن مع تظاهر الملايين من أبناء الشعب اليمني النبيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة الإبادة الجماعية في غزة - انها إشارة واضحة إلى تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، كما استنكر بشدة تقاعس المنظمات الدولية امام الإبادة الجماعية التي يرتكتبها الكيان الصهيوني وأنصاره وقيامهم بإثارة الحروب.

وأكد مرة اخرى على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات والمجتمعات الدولية والإسلامية لوقف الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين المحتلة، وكذلك التزام مجلس الأمن الدولي بمنع الأعمال العدوانية ضد اليمن، وشدد على ان تصعيد العدوان العسكري الأميركي البريطاني الصهيوني على اليمن لا يستطيع صرف انتباه الرأي العام عن خطورة وعمق الجرائم المرتكبة في غزة.

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