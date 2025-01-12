إيران وتركيا تسعيان الى تعزيز حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين بيرمؤزن إن زيارة الوفد التجاري الإيراني للصناعات الزراعية والغذائية إلى تركيا، والتي حضرها غلام رضا نوري قزلجه وزير الجهاد الزراعي وصمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة الإيرانية إن حجم التجارة السنوي يبلغ نحو 11 مليار دولار. وأشار إلى صفقة تجارية بين إيران وتركيا بقيمة 6 مليارات دولار، وقال: "هناك تعاون وثيق جار بين غرفة التجارة الإيرانية واتحاد غرف التجارة التركية بالإضافة إلى مجلس التجارة الخارجية التركي (DEIK).

وأشار إلى أن "هدف رئيسي البلدين هو زيادة التعاون وتحقيق حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، وهو ما يتطلب من غرفتي التجارة في البلدين التخطيط والتعاون في هذا الصدد".

وأشار بيرمؤزن إلى أن خلال زيارة وزير الجهاد الزراعي ورئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى أنقرة تم توفير الأرضية لإجراء محادثات فعالة بين رجال الأعمال في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية في البلدين، وأضاف "مع اتفاقية التجارة التفضيلية الحالية (التي تم توقيعها في عام 2015) والتي توفر مزايا لإيران، هناك مجال كبير لتصدير المنتجات الزراعية الإيرانية إلى تركيا، ومن الضروري أن يتعاون الناشطون الزراعيون الأتراك للاستفادة من هذه الفرصة.

وأكد نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية على ضرورة التعاون والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين في مجال الزراعة للصادرات إلى المنطقة، وقال: "خلال زيارة الوفد الإيراني الرفيع المستوى إلى أنقرة "لقد طلبنا من رجال الأعمال الأتراك واتحاد الغرف التجارية التركية إرسال وفد إلى إيران .

وأشار بيرمؤزن إلى ضرورة تسهيل حركة الشاحنات في قطاعي الأغذية والزراعة لتقليل الخسائر كأحد المجالات المهمة للمفاوضات خلال زيارة الوفد التجاري الإيراني المكون من 180 عضوا إلى أنقرة.

وأضاف نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية: "بحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها الجمارك الإيرانية، في عام 2023 من إجمالي قيمة التجارة بين البلدين البالغة 11.7 مليار دولار، بلغت حصة صادرات إيران 4.2 مليار دولار، في حين بلغت حصة تركيا 7.5 مليار دولار". وهذا يعني أن في ظل هذه الظروف يمكن القول إن تركيا لها اليد العليا في التجارة مع إيران".

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