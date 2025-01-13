مصادر: 50% من أسلحة داعش في سوريا أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، أن مصادر ذكرت "الأسابيع الماضية أنه كشفت مزيدا من الأسرار بشأن تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط في 12 منطقة داخل سوريا، حيث تبين أن نصف تسليحه تقريبا يتكون من أسلحة أمريكية، بما فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "وجود هذا الكم من الأسلحة الأمريكية بيد التنظيم يشير إلى عمليات تسليح خفية، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهات التي زودت التنظيم بهذه الأسلحة، ومدى تورط القوات الأمريكية المتمركزة في أكثر من 14 موقعا داخل سوريا، بعضها قواعد عسكرية كبيرة".

وأوضحت أن "ترك التنظيم ينشط بحرية في مناطق واسعة دون أي استهداف عسكري يثير الشكوك، خاصة في مناطق مثل دير الزور وحمص والحسكة".

وأشارت إلى أن "التنظيم يتحرك بوضوح عبر أرتال معلنة دون أي عمليات قصف جوي تستهدفه، وهو ما يعزز فرضية وجود مخطط أمريكي لإدامة الفوضى في بعض المناطق السورية، لتبرير استمرار تواجد القواعد العسكرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب".

يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي عاد للنشاط بعد أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، حيث نفذ عشرات العمليات الإرهابية في مناطق مختلفة، لا سيما بادية دير الزور وحمص، شملت عمليات قتل وخطف واحتجاز".

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