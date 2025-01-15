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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:١٧ م

شيباني: مستقبل سورية يجب ان يحدده الشعب السوري

شيباني: مستقبل سورية يجب ان يحدده الشعب السوري

تباحث الممثل الخاص لوزارة الخارجية في الشؤون السورية رؤوف شيباني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري عبر اتصال الفيديو حول الاوضاع في سورية مؤكدا ان مستقبل سورية يحدده الشعب السوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الممثل الخاص لوزارة الخارجية في الشؤون السورية رؤوف شيباني، تباحث مع مبعوث الامین العام للامم المتحدة الخاص بشؤون سوریا "غیر بدرسون، عبر اتصال فيديوي، حول الأوضاع في سورية.

ومن ضمن القضايا التي تباحث حولها الطرفان التطورات السياسية والميدانية السورية وخاصة المساعي لاستباب الامن والاستقرار في سورية واعتداءات الكيان الإسرائيلي على الاراضي السورية واحتلال جزء اخر منها إضافة إلى الجولان فضلا عن خطر نمو الارهاب والتطرف من جديد وعواقبه على المنطقة ووضع الاقليات واللاجئين السوريين.

ومن جانبه أشار شيباني على استمرار اعتداءات الكيان الاسرائيلي على سورية وانتهاك حقوق بعض الاقليات من قبل بعض الجماعات المسلحة مطالبا الامم المتحدة بإيلاء اهتمام خاص للاوضاع الموجودة هناك.

وشدد على ضرورة احترام سيادة كامل الاراضي السورية وعدم التدخل غير القانوني جميع الاطراف الاقليمية والدولية في سؤؤون سورية مؤكدا ان مستقبل سورية يقرره الشعب السوري.

وبدوره عرض غير بدرسون تقريرا حول الاجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة لحل قضايا مختلفة في سورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953008
شیرین سماره

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