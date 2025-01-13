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١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٦ ص

إيران تكشف عن نظام جديد للدفاع الجوي يعمل بالليزر +يديو

إيران تكشف عن نظام جديد للدفاع الجوي يعمل بالليزر +يديو

كشف الجيش الإيراني عن نظام دفاع جوي متطور يعمل بالليزر خلال مناورات عسكرية لقوات الدفاع الجوي في المناطق الغربية والشمالية من البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف الجيش الايراني عن نظام دفاعي جوي جديد أطلق عليه اسم "سراج" يوم الأحد خلال مناورات عسكرية بالقرب من منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في البلاد.

اوضح الجيش مواصفات هذا النظام للدفاع الجوي قائلا ان هذا النظام مجهز بتقنية الليزر...وصف المراقبون الجهاز بأنه "مرعب"، مشيرين إلى دهشة الدول الغربية بشأنه.

تضمنت التدريبات، التي أجرت خلالها قوات الدفاع الجوي عمليات استطلاع واعتراض ومواجهة وتدمير مختلفة ضد قوات العدو الوهمية، نشر أنظمة دفاعية أخرى مختلفة أيضًا.

نفذت القوات غارات جوية باستخدام الصواريخ كوسيلة للدفاع عن المناطق الاستراتيجية والحساسة.

وقد نجحت المناورات، التي أشرفت عليها وأدارتها شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للجمهورية الإسلامية، في صد العمليات الهجومية لقوات العدو الوهمية في فوردو ومنطقة خنداب.

وكانت المناورات، التي سعت إلى تقييم الفعالية الفعلية لاستراتيجيات الدفاع الجوي للبلاد ضد الغزوات المعادية المحتملة، قد انتهت يوم الأحد بعد تحقيق أهدافها المحددة مسبقًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1952922

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