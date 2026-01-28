تقنيات الليزر المحلية تكسر احتكار صناعة المعدات المتطورة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأكد "سيف الله أسد اللهي" رئيس المركز الوطني لعلوم وتقنيات الليزر في إيران ان هذا الإنجاز يأتي ثمرة أكثر من عقدين من العمل المتواصل في المركز الوطني لعلوم وتقنيات الليزر، التابع لمنظمة الطاقة الذرية، والذي استطاع عبر تطوير بنية تحتية متقدمة وكوادر متخصصة أن يوفر حلولاً تقنية دقيقة دعمت استمرارية الصناعات الاستراتيجية، ومنعت توقف خطوط الإنتاج في قطاعات حيوية كانت تعتمد بشكل شبه كامل على التكنولوجيا المستوردة.

وفي تصريح له أكد اسداللهي انه من بين الإنجازات التي حققها المركز خلال هذين العقدين، معالجة المشكلات التي تواجه الصناعات الكبرى والمحورية مثل شركة فولاد مباركة وصناعة السفن صدرا والعديد من الصناعات الأخرى والمهمة التي تعتمد عادة على أجهزة الليزر.

