أبو عبيدة: المقاومة كبدت العدو خسائر فادحة خلفت أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات خلال الساعات الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أبو عبيدة في تصريح صحفي الاثنين: بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات.

وشدد على أن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء.

واعترفت قوات الاحتلال اليوم بمقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين بتفجير مبنى شمال غزة، في حين اعترفت بمقتل 4 على الأقل السبت الماضي في اشتباكات شمال غزة التي تواصل اجتياحها منذ أكثر من 100 يوم.

/انتهى/