الكرملين: الرئيسان الإيراني والروسي سيوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية في 17 يناير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي يوم الجمعة المقبل (17 الجاري) في موسكو رئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان الذي سيقوم بزيارة رسمية الى روسيا.

وقال الكرملين ان من المنتظر مناقشة سبل المزيد من توسيع التعاون الثنائي بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمارات والنقل والقطاعات الانسانية وكذلك القضايا الاقليمية والدولية الجارية.

واضاف ان الرئيسين مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين سيوقعان استمرارا لهذه المحادثات اتفاقية المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا، ويتحدثان الى وسائل الاعلام.