الكرملين: روسيا تولي اهمية كبيرة لاتفاقية المشاركة الاستراتيجية مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيسكوف اليوم الثلاثاء للصحفيين ان التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل جزء مهما للغاية للزيارة المقررة للرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى موسكو مضيفا: ان هذا يمثل حدثا مهما للغاية بالنسبة لنا ، ونولي اهمية بالغة تجاهه.

وكان الكرملين قد اعلن يوم امس الاثنين في بيان ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي يوم الجمعة المقبل في موسكو، الرئيس مسعود بزشكيان الذي سيقوم بزيارة رسمية الى موسكو.

وقال الكرملين ان من المنتظر مناقشة سبل المزيد من توسيع التعاون الثنائي بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمارات والنقل والقطاعات الانسانية وكذلك القضايا الاقليمية والدولية الجارية.

واضاف ان الرئيسين مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين سيوقعان استمرارا لهذه المحادثات اتفاقية المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين ايران وروسيا، ويتحدثان الى وسائل الاعلام.

من ناحية اخرى، قال السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي لمراسل ارنا ان الاتفاقية الشاملة للتعاون بين ايران وروسيا، تشتمل على مقدمة و 47 مادة، وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية، وتم في صياغتها الاهتمام بالتوازن وحفظ الاستقلال واحترام وحدة اراضي البلاد.

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