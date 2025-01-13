مشهد الايرانية تستضيف الدورة الاولى للمسابقات الدولية للجودو "كاس اكو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن محافظ خراسان الرضوية (شمالي شرق) غلام حسين مظفري ان مدينة مشهد (مركز المحافظة) ستستضيف الدورة الاولى للمسابقات الدولية للجودو "كاس اكو" وذلك بمشاركة الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) والفريق الوطني الروسي بعد نحو شهرين من الان.

وقال مظفري لدى لقائه اليوم الاثنين رئيس اتحاد الجودو ان المسابقات الدولية للجودو ستقام في مشهد في اطار الاتفاق مع هذا الاتحاد.

واضاف ان الجودو هي رياضة قديمة وقريبة من رياضة "الجوخة" في خراسان الرضوية، وكان لدينا منذ الماضي، ابطال ولاعبون على المستوى الوطني من مدينة مشهد والمحافظة في الفريق الوطني الايراني.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الجودو ارش مير اسماعيلي في اللقاء ان تطوير الجودو في محافظات مثل خراسان الرضوية، يضطلع بدور مهم في النهوض بهذه الرياضة على المستوى الوطني.