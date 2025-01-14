نواف سلام: على "إسرائيل" أن تخرج من آخر شبر من أراضي لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، قال نواف سلام بعد لقاء ثلاثي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري: "بعد المعاناة من الاعتداءات الإسرائيلية والأزمة الاقتصادية، حان وقت بدء فصل جديد من التقدم والفرص استنادًا إلى العدالة والأمن."

وأضاف نواف سلام: "أهم التحديات هو مواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار ليست مجرد وعد بل هي التزام. يجب القيام بعمل جاد لتنفيذ كامل للقرار 1701 وجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار."

وتابع رئيس الحكومة المكلف: "يجب أن نفرض على إسرائيل الانسحاب الكامل من آخر شبر من أراضينا المحتلة، وأن نوسع سلطة الدولة اللبنانية بما يتوافق مع ما نص عليه اتفاق الطائف. سنعمل على وضع خطة شاملة لبناء اقتصاد ينعم بالنمو الشامل والمستدام."

كما أضاف: "الاستثمار في الوحدة والتعاون بين جميع اللبنانيين وإنشاء مؤسسات قوية هو الطريق الصحيح. سأعمل على أن لا يشعر أي مواطن لبناني أنه مُستبعد. أنا لست من أهل التهميش أو الإقصاء، بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية، ويدي ممدودة للتعاون مع الجميع."

وأشار نواف سلام أيضًا قائلاً: "سأبدأ فورًا العمل بالتعاون الكامل مع رئيس الجمهورية، وأتمنى أن يبدأ ورشة البناء للبنان الجديد في أقرب وقت."

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