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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:١١ ص

منتخب إيران لتسلق الجليد يحرز لقب الوصيف في بطولة آسيا

منتخب إيران لتسلق الجليد يحرز لقب الوصيف في بطولة آسيا

احتل المنتخب الوطني الإيراني لتسلق الجليد المركز الثاني في بطولة آسيا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الايراني لتسلق الجليد المكون من ثلاثة أعضاء احتل المركز الثاني في تصنيف بطولة آسيا في ختام بطولتي آسيا والعالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واحرز لقب الوصيف.

وكان شبنم أسدي ومحمد رضا صفدريان ومحسن بهشتي ممثلين لإيران في هذه المسابقات، الذين احتلوا المركز الثاني في بطولة آسيا بعد المنتخب المضيف، كوريا الجنوبية.

كما احتلت كازاخستان ومنغوليا واليابان وهونج كونغ المراكز من الثالث إلى السادس في البطولة.

أقيمت هذه المسابقات في الفترة من 11 إلى 13 يناير في تشيونج سونج، كوريا الجنوبية.

/انتهى/

رمز الخبر 1952986

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