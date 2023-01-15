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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١:٥٦ م

منتخب هوكي الجليد الايراني للسيدات يفوز على المنتخب الإماراتي في بطولة الدول الاسلامية

منتخب هوكي الجليد الايراني للسيدات يفوز على المنتخب الإماراتي في بطولة الدول الاسلامية

فاز المنتخب الإيراني لهوكي الجليد للسيدات، في لقائه الثاني ضمن بطولة الدول الإسلامية بتتارستان، على المنتخب الإماراتي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انطلقت بطولة هوكي الجليد للدول الإسلامية أمس (السبت) في مدينة قازان بجمهورية تتارستان، حيث شاركت منتخبات إيران والإمارات والسعودية والبحرين وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وتركمانستان وعمان والجزائر والمغرب ولبنان وتتارستان والعديد من الأندية في هذه المنافسات.

وسيدات هوكي الجليد الايرانية اللواتي خسرن في المباراة الأولى أمام منتخب الدولة المضيفة (تتارستان) أمس السبت، استطعن الفوز على منتخب الإمارات صباح اليوم الأحد من خلال تقديم لعبة محسوبة ودقيقة.

وانتهت هذه المباراة، التي كانت مهمة بالنسبة للاعبات المنتخب الإيراني، بنتيجة 0-0 في الشوط الأول (أول عشرين دقيقة).

وفاز المنتخب الايراني بنتيجة 2-0 في الشوط الثاني، وأخيراً ، في نهاية الشوط الثالث، تمكن من هزيمة منتخب الإمارات الذي كان يضم خمسة لاعبات روسيات، بنتيجة 4-0 ويستعد حاليا لمواجهة منتخب البحرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1929756

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