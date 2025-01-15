لاعب ايراني يحصد ذهبية بطولة الدورة الدولية لكرة الطاولة في تونس

وفي المباراة النهائية من البطولة التونسية لكرة الطاولة، فاز اللاعب الايراني بنيامين فرجي على منافسه القوي جوليان من النمسا بنتيجة 3-1 ، حاصدا بذلك لقب البطولة.

وقد تألق اللاعب الايراني في هذه البطولة بفوزه بقوة على منافسين من اسكتلندا وتونس والسويد،كما انه هزم لاعبا نمساويا اخر في الدور نصف النهائي ووصل إلى النهائيات .

وتستضيف هذه الدولة بطولة تونس للشباب في الفترة من 13 إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2025، كما تنطلق غدا منافسات الفئات العمرية تحت الـ11 عاما وتحت الـ15 عاما وتحت الـ19 عاما.

تشارك ايران في هذه المسابقات، عبر ثلاثة ممثلين آخرين لها في تنس الطاولة، وسينطلقون بالمنافسة من دور المجموعات.

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