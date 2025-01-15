العميد حيدري: سنطوي حياة العدو في طيّات الزمن

أفادت وكالة مهر للأنباء ، وذكر العميد "كيومرث حيدري"، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، خلال مهرجان خطط "لبيك ایها الإمام الخامنئي" (مد ظله العالي) في مجال الإمداد والدعم، أنه استناداً إلى إحدى تصريحات القائد العام للقوات المسلحة التي تشدد على ضرورة "تمزيق وهم القوة لدى العدو"، أكد أن هذه الكلمات الحكيمة تحتوي على كلمتين استراتيجيتين مهمتين: الأولى هي مفهوم القوة الذي يعني الحصول على أقصى درجات القوة من خلال تعزيز القدرة القتالية، والثانية هي وهم القوة لدى العدو الذي يتم تدميره بالحقيقة المستمدة من قدرة الدفاع وقوة القتال للقوات المسلحة.

وأضاف العميد حيدري: "القوات البرية للجيش دائماً جاهزة للدفاع عن البلاد ضد الأعداء، ونحن على استعداد لإثبات قوتنا القتالية وقدرتنا على إظهار قدرتنا الحقيقية، وتمزيق وهم القوة وطوي حياة العدو في نفس اللحظة."

وأشار قائد القوات البرية إلى كيفية تحقيق هذين العنصرين الاستراتيجيين الهامين، موضحاً أن ذلك يتحقق من خلال الفهم العميق للمفاهيم الحقيقية للولاية والطاعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) والقيام بكامل الجهد الفردي والتنظيمي عبر إعداد وتصنيع وتوزيع وتجهيز وحدات القوات البرية.

وأشار أيضاً إلى أن القوات البرية للجيش، بفضل التعاون والتفكير المشترك بين الأقسام المختلفة للإمداد والدعم، وتعاونها مع الوحدات الأخرى في القوات البرية، قد تحولت إلى قوة متحركة هجومية وقادرة على الاستجابة السريعة، مما يجعلها قادرة على إظهار أكبر قدر من التحرك والدعم في أقصر وقت ممكن.

تم عقد مهرجان "لبيك ایها الإمام الخامنئي" (مد ظله العالي) في مجال الإمداد والدعم بحضور اللواء "محسن دَرَهباغي"، نائب الإمداد والدعم والبحوث الصناعية في هيئة أركان القوات المسلحة، العميد "حسنعلي تاجيك"، مدير الإمداد والدعم في هيئة أركان القوات المسلحة، والعميد "علي جهان‌شاهي"، نائب تقييم العمليات في القيادة المركزية "حضرة خاتم الأنبياء (ص)"، والعميد "كيومرث حيدري"، قائد القوات البرية للجيش في مقر هذه القوات، وتم نقل الحدث مباشرة عبر الفيديو إلى الوحدات التابعة في جميع أنحاء البلاد.

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