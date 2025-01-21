قائد القوات البرية للجيش: سنقطع أيدي وأرجل من اعتداء على الأراضي الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش، على هامش مناورات القوات البرية للجيش في الشمال الشرقي للبلاد: "تجري مناورات هجومية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب مع حجم كبير جدًا... في هذا التمرين، يتم استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة بعيدة المدى، والأسلحة الدقيقة، والذكية، ويتم تقييم قدرات قواتنا المسلحة".

وأضاف: "تم تنفيذ محاكاة هذه المناورة داخل منطقة الهدف، بحيث يتم في أعماق الأهداف المحددة استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدروع، وطائرات بدون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى المدفعية الأرضية عالية الذكاء والدقة لتدمير الأهداف المقصودة".

وأكد العميد حيدري على ضرورة مواجهة الإرهاب الإقليمي والعابر للحدود، وقال: "إن القوات المسلحة للبلاد، وبالتالي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات البرية، مستعدة بنسبة 100٪ لمواجهة أي تحركات إرهابية وغير إرهابية على أي نطاق ومستوى، وستقطع أيدي وأرجل من يعتدون على أمن البلاد".

وفي الختام، أشار إلى رسالة هذه المناورات لدول المنطقة، وقال: "رسالة القوات البرية للجيش في مثل هذه المناورات للدول الصديقة والمجاورة في المنطقة هي أننا نستطيع العمل جنبًا إلى جنب لضمان أمن المنطقة وفي الوقت نفسه فإن رسالتنا للدول المعادية والعدو هي أنه وفقاً للقيادة الحكيمة والحازمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة فإن القوات المسلحة للبلاد سوف تزيل وهم سلطة العدو بفضل الله تعالى".

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