التلفزيون الصهيوني: من المحتمل توقيع اتفاق غزة الليلة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية: "لقد تحقق تقدم في المفاوضات، ومن المرجح توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الليلة."

كما أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق صباح الغد.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر إسرائيلي أن "الاتفاق بات في طريقه للتوقيع"، مضيفًا أن العقبات قد أُزيلت.

وفي هذا السياق، سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" مساء اليوم جلسة مفاوضات مع الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

وتشير مصادر عبرية إلى أن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على مقترح وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر فلسطيني لـ "الميادين" بأن الاحتلال وافق على اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن هناك تفاصيل ضرورية تعيق التوقيع في الوقت الحالي.

ووفقًا لهذا المصدر، تشمل هذه التفاصيل آلية تبادل الأسرى وشرحًا حول كيفية إجلاء المصابين لتلقي العلاج. كما لم يقدم الاحتلال خطة واضحة بشأن الانسحاب العسكري من قطاع غزة أو تفاصيل عن إدارة معبر رفح وآلية دخول الشاحنات.

وأوضح المصدر أن هذه التصرفات من جانب الاحتلال الإسرائيلي قد عطلت حتى الآن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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