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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٣ م

الرئيس الطاجيكي يستقبل بزشكيان لدى وصوله إلى دوشنبه

الرئيس الطاجيكي يستقبل بزشكيان لدى وصوله إلى دوشنبه

وصل الرئيس الايراني إلى عاصمة طاجكستان، اليوم الاربعاء، حيث كان باستقباله، نظيره الطاجيكي، امامعلي رحمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس الايراني إلى عاصمة طاجكستان، اليوم الاربعاء، حيث كان باستقباله، نظيره الطاجيكي، امامعلي رحمان.

ويجري الرئيس الايراني زيارة رسمية إلى طاجكستان وروسيا على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون الثنائي.

رمز الخبر 1953028

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