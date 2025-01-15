الرئيس الطاجيكي يستقبل بزشكيان لدى وصوله إلى دوشنبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس الايراني إلى عاصمة طاجكستان، اليوم الاربعاء، حيث كان باستقباله، نظيره الطاجيكي، امامعلي رحمان.

ويجري الرئيس الايراني زيارة رسمية إلى طاجكستان وروسيا على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون الثنائي.