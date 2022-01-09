الرئيس الايراني يهنئ نظيره الطاجيكي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، ارسل برقية تهنئة إلى نظيره الطاجيكي، إمام علي رحمان، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وطاجيكستان متمنياً مزيداً من التطور والازدهار للعلاقات الثنائية.

وجاء في برقية الرئيس الايراني: "أهنئ طاجكستان حكومةً وشعباً من صميم قلبي بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية والجمهورية الطاجيكية".

واضاف آية الله ابراهيم رئيس: "آمل، في ظل الإرادة السياسية القائمة وفي ظل الجهود المشتركة، أن نشهد تطوراً شاملاً للعلاقات من أجل ضمان المصالح المشتركة بين البلدين، إيران وطاجيكستان".

وفي اشارة إلى امكانية رفع التعاون بين البلدين قال: "لحسن الحظ، على مدى العقود الثلاثة الماضية، استفادت إيران وطاجيكستان من قواسم مشتركة تاريخية وثقافية عميقة، في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، ولكن بالنظر إلى الإمكانات الهائلة للبلدين، فمن الممكن رفع مستوى التعاون، وخاصة في المجال الاقتصادي إلى مستويات أفضل"./انتهى/