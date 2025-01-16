وصول وزير العلوم إلى العراق للمشاركة في مؤتمر رؤساء الجامعات بين البلدين

أفادت وكالة مهر للأنباء، وصل وزيير العلوم "حسين سيمائي" إلى العراق برفقة "محمد كاظم آل صادق"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، ليشارك في "أسبوع العلم المشترك الثاني بين إيران والعراق".

وخلال زيارته، توجه سيمائي إلى مكان استشهاد قادة النصر في مطار بغداد الدولي، حيث قدم احترامه وتقديره للمكانة العالية لهؤلاء الشهداء الكرام.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي بين البلدين، وللمشاركة في الفعالية المهمة "أسبوع العلم المشترك الثاني بين إيران والعراق"، وهي فعالية تُعتبر منصة لتبادل المعرفة وتعزيز التفاعل العلمي والتكنولوجي بين المؤسسات التعليمية والبحثية في كلا البلدين.

سيُعقد "أسبوع العلم بين إيران والعراق" من يوم السبت حتى الاثنين بحضور كبار مسؤولي التعليم العالي ورؤساء الجامعات من كلا البلدين في جامعة كربلاء. كانت أول فعالية لأسبوع العلم بين البلدين قد أُقيمت من 7 إلى 13 أكتوبر 2023 في مدينة مشهد، برعاية جامعة "فردوسي".

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