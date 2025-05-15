منارة للهوية والثقافة الايرانية...مساهمات "الفردوسي" الحكيم في تعزيز اللغة الفارسية

وكالة مهر للأنباء- يُقدّر الفردوسي، المولود عام 940 ميلاديًا بالقرب من طوس، عالميًا بفضل كتابه الشاهنامه (كتاب الملوك)، أطول قصيدة ملحمية لمؤلف واحد، وحجر الزاوية في الأدب الفارسي.

تُوثّق هذه التحفة الفنية، التي أُنجزت بعد ثلاثة عقود من العمل، عندما هددت اللغة العربية بالحلول محل الفارسية كلغة للعلم والمعرفة، ماضي إيران الأسطوري والتاريخي في حوالي 50,000 بيت شعري مُقفّى عبر 62 قصة.

يُقسّم الشاهنامه إلى عصور أسطورية وبطولية وتاريخية، ويمزج بين الشعر والتأريخ والفولكلور والهوية الثقافية، مُواصلًا بذلك تقليدًا ثريًا في سرد القصص في الشرق الأدنى.

يجذب ضريح الفردوسي، الواقع في طوس قرب مشهد، الزوار الإيرانيين والدوليين. ويُشيد الإيرانيون بمساهمات الفردوسي في تعزيز اللغة الفارسية.

يُعزز الانتشار العالمي لـ"الشاهنامه"، بفضل ترجماتها العديدة، فهمًا أعمق للثقافة والتاريخ الفارسيين.

تنبع جاذبية "الشاهنامه" الدائمة من تألقها الأدبي وحفاظها على القيم الفارسية.

لا تزال رؤيتها للملكية والعدالة والبطولة، التي تجسدها شخصيات مثل رستم وزال، تلقى صدىً لدى الإيرانيين، مُقدمةً دروسًا خالدة في القيادة والطبيعة البشرية.

يُعتبر إنجاز الفردوسي اللغوي بالغ الأهمية. فقد دافع عن لغة فارسية نقية وبليغة، مُقاومًا هيمنة اللغة العربية، ومُرسخًا إرثه كبطل وطني. ألهم هذا الحفاظ اللغوي أجيالًا من الكُتّاب والعلماء.

يظل الفردوسي والشاهنامه منارةً للهوية الفارسية والفخر الثقافي، يتجاوزان الحدود بقصصهما القوية. وتضمن الدراسة والترجمة المستمرتان بقاء صوت الفردوسي، حفاظًا على اللغة الفارسية وتشكيلًا للهوية الوطنية الإيرانية للأجيال القادمة.

يؤكد هذا الاحتفال السنوي على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتكريم شخصيات مثل الفردوسي، الذي ساهم عمله في صون اللغة الفارسية وتشكيل الهوية الوطنية الإيرانية للأجيال القادمة.

وإحياءً لذكرى الشخصيات الوطنية المرموقة، تستضيف خراسان رضوي فعاليات تشمل مؤتمرًا وطنيًا للشعر من طوس إلى نيشابور، ومؤتمرًا حول دور الشاهنامه في العالم المعاصر.

تفتخر خراسان رضوي بتاريخ فكري عريق، حيث احتضنت شخصيات بارزة مثل الفردوسي والخيام والعطار.

يُعتبر الفردوسي منقذ اللغة الفارسية، وقد حافظ على التراث الفارسي من خلال رائعته "الشاهنامه"، التي رسّخت الوحدة الثقافية والهوية الفارسية من خلال سردها لماضٍ عريق خلال العصر الأدبي العربي.

يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من الأدب، ليشمل الفن والمسرح والفلسفة الفارسية. ولا يزال ضريح الفردوسي رمزًا للفخر الوطني، ولا تزال أعماله مصدر إلهام ودراسة عالمية، مما يضمن بقاء الشاهنامه جوهرًا للهوية الثقافية الفارسية بعد مرور ألف عام.

تُظهر فعاليات مثل المؤتمر الوطني للشعر والمؤتمرات في خراسان رضوي، إلى جانب الأفلام الوثائقية التي تحتفي بشخصيات المنطقة، التزام الحكومة بتعزيز الثقافة الفارسية.

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