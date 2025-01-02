وزير الصحة: ايران من الدول الثلاث الاولى في العالم في تراجع وفيات الامهات الحوامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الدكتور ظفرقندي الذي كان يتحدث امام ملتقى تكريم مساعد الممرض عقد بجامعة العلوم الطبية بمدينة مشهد ان جميع القرى الايرانية تملك في الوقت الحاضر بيوت الصحة التي يبلغ عددها 18 الف بيتا يعمل فيها 29 الف مساعد ممرض.

واشار الى مسالة السكان وقال ان فتوة السكان يجب ان تقوم على ثلاثة مبادئ هي العزيمة الوطنية والتوجه العلمي والتوجه الممنهج على قاعدة الشبكات الصحية.

وشدد على ضرورة تقديم تدريبات جديدة بشان نمط الحياة السليمة والامراض غير المعدية مؤكدا ان التغذية السليمة تتحصل عن طريق التعليم.

وتابع ان قانون الخطة التنموية السابعة يتضمن فضلا عن اصلاح الموارد البشرية، اصلاح الهياكل أي ايلاء الاهمية لصحة الاسرة وطبيب الاسرة ونظام الاحالة.