رئيس السلطة القضائية: يجب على كل الأحرار في العالم فضح جرائم إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، في مؤتمر غزة رمز المقاومة: منذ أكثر من 70 عاماً، ارتكب الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الحكومات الغربية، وصمت بعض الحكومات الأخرى، حتى الإسلامية منها، جرائم غير مسبوقة في التاريخ.

وأضاف: إن جرائم الكيان الصهيوني الغاصب الشرير لا تعود إلى العام ونصف العام الماضيين فقط، وإذا أراد أحد أن يعرف جرائم الكيان الصهيوني، فعليه أن ينظر إلى اليوم الذي شهد إنشاء كيان وهمي في هذه المنطقة.

وقال: لقد كان من فضل الله أن تحقق النصر والكرامة لفلسطين، وبالطبع استشهد العديد من الأحبة، ومن الواجب العظيم على كل الأحرار فضح جرائم هذا الكيان الغاصب وسردها للتاريخ والأجيال القادمة.

يتبع...