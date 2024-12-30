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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٣٠ م

السلطة القضائية الايرانية تمنح السجناء المسيحيين اجازة 5 ايام

السلطة القضائية الايرانية تمنح السجناء المسيحيين اجازة 5 ايام

أصدر رئيس السلطة القضائية في إيران "حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي"، قرارا بمنح السجناء المسيحيين المستوفين للشروط القانونية إجازة لفترة خمسة أيام؛ وذلك ابتهاجا بحلول ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وعيد رأس السنة الميلادية الجدیدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الإعلامي للسلطة القضائية في ايران، اشار إلى أن القرار الصادر عن رئيس القضاء بمنح السجناء المسيحيين 5 ايام اجازة، جاء تنفيذا للبند 197 من اللائحة التنفيذية لهيئة السجون والتأهيل والإصلاح.

وجاء في ايعاز حجة الاسلام إيجئي، الموجه إلى كافة الوحدات القضائية والنيابات العامة في أنحاء البلاد، التاكيد على تواجد السجناء مع اسرهم، وعليه تم منح إجازة لمدة خمسة أيام لجميع السجناء المسيحيين المستوفين للشروط القانونية، باستثناء المحكوم عليهم بالقصاص أو المحكومين بالإعدام أو قضايا التجسس أو الأعمال التي تندرج ضمن التجاوز على أمن الدولة.

وكلف رئيس السلطة القضائية، النيابات العامة في جميع أنحاء ايران الاسلامية، بتنفيذ هذا القرار والاشراف على حسن تنفيذه.

رمز الخبر 1952411

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