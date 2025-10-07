ايران وبولندا تؤكدان على تعزيز التعاون العلمي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا الطرفان فی هذا الاجتماع، مستشهدین بالروابط الثقافیة العریقة بینهما، إلى إحیاء مذکرة التفاهم بشأن التعاون العلمي.

ولتسریع هذه العملیة، تقرر إقامة التعاون اللازم بین دائرة الشؤون الدولیة بوزارة العلوم البولندیة ومرکز التعاون العلمي الدولی التابع لوزارة العلوم والبحوث والتکنولوجیا الإیرانیة.

کما دعا وزیرا العلوم الایرانی والبولندی بعضهما البعض لزیارة جامعات کل من البلدین والتعرف على إنجازاتها العلمیة.

ویزور وزیر العلوم والبحوث والتکنولوجیا فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، حسین سیمائي، على رأس وفد رفیع المستوى، الیابان للمشارکة فی اجتماع العلوم والتکنولوجیا، المنعقد فی کیوتو فی الفترة من 5 إلى 7 أکتوبر/تشرین الأول 2025.